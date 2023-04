Calcio: Szczesny, 'è stato spaventoso, spero di tornare in campo prima possibile' (Di venerdì 14 aprile 2023) Torino, 14 apr. - (Adnkronos) - "Beh, è ??stato spaventoso! Grazie a tutti per i vostri gentili messaggi e auguri di guarigione. Sto bene, spero di tornare in campo il prima possibile! Grazie mille allo staff medico dell'Allianz Stadium per il loro supporto e a Mattia Perin per essere stato il nostro eroe!!". Così su Instagram il portiere della Juventus Wojciech Szczesny all'indomani del malore avuto nel corso del primo tempo del match d'andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Torino, 14 apr. - (Adnkronos) - "Beh, è ??! Grazie a tutti per i vostri gentili messaggi e auguri di guarigione. Sto bene,diinil! Grazie mille allo staff medico dell'Allianz Stadium per il loro supporto e a Mattia Perin per essereil nostro eroe!!". Così su Instagram il portiere della Juventus Wojciechall'indomani del malore avuto nel corso del primo tempo del match d'andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Ansia per #Szczesny in #JuveSporting: malore per il portiere, esce con la mano sul petto e in lacrime - Eurosport_IT : Per fortuna dall’elettrocardiogramma non è messo nulla di preoccupante ?? #EuropaLeague | #JuveSporting - Corriere : Paura per Szczesny: si tocca il petto e lascia il campo in lacrime: «Non respiravo» - EnricoFRossi : RT @lvogruppo: Szczesny, malore per il portiere della Juve: esce in lacrime per un dolore al petto. <Non riuscivo a respirare, ho avuto pa… - fabiogiannetti : RT @enricofromitaly: ???? ?? CALCIO E VELENI ???????? “È tutto a posto ragazzo” : Continuano i malori fra calciatori che hanno fatto (controvogli… -