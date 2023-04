Calcio: Spalletti, 'incomprensibile privare la squadra del sostegno di cui ha bisogno' (Di venerdì 14 aprile 2023) Napoli, 14 apr. - (Adnkronos) - "Se si mette Spalletti contro i suoi tifosi viene forte... Però il mio era solo un appello per dire che in questo momento l'unica cosa da fare è restare tutti compatti, tutti uniti, lasciarsi dall'amore per Napoli e per il Napoli. Non voglio entrare nel merito dei contrasti che ci sono, però in questo momento è incomprensibile privare questo gruppo di tutto il supporto di cui ha bisogno". Così l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona. "Abbiamo sempre detto che a Sassuolo e a Torino si son viste grandi partite anche grazie al supporto dei tifosi -aggiunge Spalletti-. Lo scorso anno siamo stati anche un po' contestati quando siamo usciti dalla lotta Scudetto, e ora che lo abbiamo a portata di mano ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Napoli, 14 apr. - (Adnkronos) - "Se si mettecontro i suoi tifosi viene forte... Però il mio era solo un appello per dire che in questo momento l'unica cosa da fare è restare tutti compatti, tutti uniti, lasciarsi dall'amore per Napoli e per il Napoli. Non voglio entrare nel merito dei contrasti che ci sono, però in questo momento èquesto gruppo di tutto il supporto di cui ha". Così l'allenatore del Napoli Luciano, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona. "Abbiamo sempre detto che a Sassuolo e a Torino si son viste grandi partite anche grazie al supporto dei tifosi -aggiunge-. Lo scorso anno siamo stati anche un po' contestati quando siamo usciti dalla lotta Scudetto, e ora che lo abbiamo a portata di mano ...

