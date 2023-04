(Di venerdì 14 aprile 2023) Cremona, 14 apr. - (Adnkronos) - Labatte 1-0 l'nell'anticipo della 30esima giornata diA, disputato allo stadio 'Zini' di Cremona. A decidere il match la rete di Dessers al 4'. In classifica i toscani restano fermi a quota 32 in 14/a posizione, mentre i lombardi restano penultimi ma salgono a quota 19, a 7 punti dalla zona salvezza.

Mentre il Napoli, inteso come club, si sta riavvicinando ai tifosi , con le parole di Spalletti in conferenza stampa a ribadire una volta emersa già dopo la gara col Milan, arriva proprio dalla città ...Napoli: tutte le notizieA: tutte le notizie: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 14 aprile - 20:16Napoli - Verona. 30esima Giornata del Campionato diA. La SSC Napoli comunica che in questa gara, e nelle successive gare di campionato e Champions League, ogni tifoso dovrà presentare questi documenti per l'accesso allo Stadio Diego Armando ...

**Calcio: Serie A, Cremonese-Empoli 1-0 Il Tirreno

La trentesima giornata di Serie A si apre con la vittoria per 1-0 della Cremonese sull'Empoli. Allo Zini, decide la zampata al 4' di Dessers che, lasciato solo in area, controlla e batte Perisan.Le ingerenze di tale vicende sul calcio giocato sono emerse fin da subito ... rappresentato una delle pagine più oscure e tristi delle ultime decadi della nostra Serie A, generando un clamore ...