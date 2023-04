Calcio | Real | Ancelotti ' Sarò qui anche la prossima stagione'

(Di venerdì 14 aprile 2023) "Credo che Florentino voglia che io resti, sono molto a mio agio a Madrid" MADRID (SPAGNA) - "Credo che Florentino voglia che io resti, è sempre stato affettuoso con me e continua a esserlo. La ...

Finora questa seconda esperienza al Real Madrid è stata un successo, spero che continui così, ma la cosa che mi rende più felice è recarmi a lavorare ogni giorno a Valdebebas. Sento l'affetto del club, sono

Ancelotti annuncia: "Sarò al Real Madrid anche l'anno prossimo" CalcioNapoli24

Carlo Ancelotti ribadisce una volta di più di vedersi sulla panchina del Real Madrid anche in futuro, forte di un accordo fino al 2024, nonostante la corte della Selecao.