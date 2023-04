Calcio Napoli, Spalletti: “Osimhen convocato, battendo Verona mancano 3 vittorie a scudetto” (Di venerdì 14 aprile 2023) Il tecnico del Calcio Napoli, in conferenza stampa, ha annunciato il ritorno dell’attaccante nigeriano tra i convocati per la sfida contro l’Hellas di domani al Maradona. “Le condizioni sono buone, abbiamo fatto una riunione con i medici questa mattina e la conseguenza naturale di tutto è convocarlo per domani. Farà parte della convocazione, ma poi Leggi su 2anews (Di venerdì 14 aprile 2023) Il tecnico del, in conferenza stampa, ha annunciato il ritorno dell’attaccante nigeriano tra i convocati per la sfida contro l’Hellas di domani al Maradona. “Le condizioni sono buone, abbiamo fatto una riunione con i medici questa mattina e la conseguenza naturale di tutto è convocarlo per domani. Farà parte della convocazione, ma poi

