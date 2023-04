Calcio, Napoli: Osimhen torna ad allenarsi in gruppo ma sarà in panchina nel match col Verona (Di venerdì 14 aprile 2023) Buone notizie per il Napoli di Luciano Spalletti: l’attaccante nigeriano Victor Osimhen è tornato questa mattina ad allenarsi con il gruppo. Il bomber azzurro dovrebbe restare in panchina nel match di campionato con il Verona in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18 per poi essere utilizzato nel ritorno del quarto di Champions contro il Milan. Ha svolto l’intera seduta in gruppo anche il centrocampista della nazionale under 21 Gianluca Gaetano; la punta argentina Giovanni Simeone ha invece fatto terapie. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 aprile 2023) Buone notizie per ildi Luciano Spalletti: l’attaccante nigeriano Victorto questa mattina adcon il. Il bomber azzurro dovrebbe restare inneldi campionato con ilin programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18 per poi essere utilizzato nel ritorno del quarto di Champions contro il Milan. Ha svolto l’intera seduta inanche il centrocampista della nazionale under 21 Gianluca Gaetano; la punta argentina Giovanni Simeone ha invece fatto terapie. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

