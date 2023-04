Calcio: Napoli. Gaetano 'Anche se gioco poco il mio futuro è qui' (Di venerdì 14 aprile 2023) "Recuperare Osimhen è molto importante, col Verona grandissima partita". Napoli - "Siamo molto rammaricati perché abbiamo fatto una grandissima partita contro il Milan in Champions: è mancato solo il ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) "Recuperare Osimhen è molto importante, col Verona grandissima partita".- "Siamo molto rammaricati perché abbiamo fatto una grandissima partita contro il Milan in Champions: è mancato solo il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Il mancato giallo a #Leao per il calcio alla bandierina è un errore grave. La gestione dei cartellini, con differen… - simeonegiovanni : Fa tanto male saltare questa partita. Piccole sfortune che fanno parte del calcio, ma guardiamo avanti! Oggi sarò u… - juventusfans : Non so più come definirvi, siete la feccia dell’Italia, il marcio del calcio, l’antisportività assoluta di questo s… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Napoli. Gaetano 'Anche se gioco poco il mio futuro è qui' - V3CN4BUS : RT @juventusfans: Non so più come definirvi, siete la feccia dell’Italia, il marcio del calcio, l’antisportività assoluta di questo sport!… -