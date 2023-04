Calcio in tv oggi (venerdì 14 aprile): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming (Di venerdì 14 aprile 2023) Arriva il venerdì e si apre un nuovo fine settimana dedicato ai campionati di Calcio europei e non. Si annuncia una giornata ricchissima di Calcio in tv e in streaming con due anticipi di Serie A, il derby emiliano tra Modena e Parma in Serie B, quindi una partita per Bundesliga, Liga spagnola, Ligue 1, Campionato belga, argentino e non solo. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio l’elenco completo di tutti i match odierni e Come seguirli in tv o streaming. ELENCO COMPLETO Calcio IN TV DI oggi (venerdì 14 aprile) Ore 00.30 CAMPIONATO ARGENTINO – River Plate-Gimnasia de La Plata – diretta su Mola Tv Ore 18.30 SERIE A – Cremonese-Empoli – diretta su DAZN Ore 20.30 SERIE B – Modena-Parma – diretta su DAZN Ore 20.30 ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Arriva ile si apre un nuovo fine settimana dedicato ai campionati dieuropei e non. Si annuncia una giornata ricchissima diin tv e incon due anticipi di Serie A, il derby emiliano tra Modena e Parma in Serie B, quindi una partita per Bundesliga, Liga spagnola, Ligue 1, Campionato belga, argentino e non solo. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio l’elenco completo di tutti i match odierni eseguirli in tv o. ELENCO COMPLETOIN TV DI14) Ore 00.30 CAMPIONATO ARGENTINO – River Plate-Gimnasia de La Plata – diretta su Mola Tv Ore 18.30 SERIE A – Cremonese-Empoli – diretta su DAZN Ore 20.30 SERIE B – Modena-Parma – diretta su DAZN Ore 20.30 ...

