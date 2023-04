Calcio femminile | Serie A 2023 | fari puntati su Roma-Inter e Juventus-Fiorentina | la Sampdoria cerca il colpaccio a Parma

(Di venerdì 14 aprile 2023) Si svolgerà in questo fine settimana la quarta giornata valida per la seconda fase dellaA 2022-di. Tra sabato e domenica si giocheranno quattro partite (due della Poule Scudetto e due della Poule Salvezza) che promettono spettacolo e divertimento: andiamo a fare una presentazione di questi match. Nel primo incontro di questo weekend, in programma domani alle ore 12:30, si sfideranno Pomigliano e Como. Qui entrambe le squadre andranno a caccia di una vittoria che permetterebbe di allontanarsi con decisione dalla zona retrocessione (attualmente le due squadre si trovano rispettivamente in seconda e terza posizione della Poule Salvezza con cinque e tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione). Alle 14:30 scenderà poi in campo la capolista, che affronterà in trasferta ...

Dove vedere la Juve femminile contro la Fiorentina La partita fra bianconere e gigliate si gioca domenica 16 aprile alle ore 14:30. Gli appassionati di calcio femminile potranno seguirla in diretta ...