Calcio europeo stravolto | e le italiane Cos' è cambiato nel silenzio generale

Le squadre italiane hanno fatto passi da gigante verso il Calcio europeo in questi ultimi anni e ora ne raccolgono i frutti. Meglio muoversi tardi che mai. Ma è anche vero che il Calcio continentale ha fatto un balzo verso le italiane, diventando meno schizofrenico e più gestibile a ritmi umani. La causa è la miriade di partite compresse in poco tempo che quest'anno si è accentuata con il Mondiale. Le squadre che procedevano a ritmi forsennati come il Liverpool di Klopp sono implose e le cibernetiche Red Bull non hanno ottenuto gli stessi risultati degli ultimi anni. È diventato insostenibile giocare sempre a mille all'ora anche per chi ne ha fatto un'identità. Le formazioni più evolute si sono date un'alternativa diretta e "riposante" per sopravvivere alle giornate meno brillanti.

