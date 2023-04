Calcio | cori razzisti a Lukaku | sospesa la squalifica di un turno alla curva della Juve

(Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha sospeso ladi unntus, comminata per irivolti all'attaccante dell'Inte Romelulo scorso 4 aprile durante la semifinale d'andata di Coppa Italia. I bianconeri potranno quindi giocare con laaperta nel big match del 23 aprile contro il Napoli. Ora il ricorso verrà trattato a sezioni unite.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Con ribrezzo apprendo dalle pagine del @CorSport che nei primi 20’ di #JuveInter la tifoseria ospite ha intonato co… - juventibus : #CASAJB ?? LIVE ORE 14.00 ???? #Plusvalenze, società amiche, dirigenti promossi in #Uefa, cori indecenti, discrimin… - lamortevito : Belle le campagne antirazzismo, vero @SerieA e @FIGC? #Lukaku #JuveInter #Notoracism - SportRepubblica : Curva Juventus, sospesa squalifica dopo i cori razzisti a Lukaku; contro il Napoli con lo stadio al completo - sportmediaset : Cori razzisti a Lukaku: squalifica sospesa, curva allo stadio per Juve-Napoli #Juventus #Lukaku -

La Corte ha "rinviato alle Sezioni Unite la cognizione del reclamo" presentato dalla società bianconera contro la sanzione che era stata inflitta per irazzisti nei confronti di Romelu Lukaku al ...La Corte d'Appello della Federcalcio ha sospeso la squalifica della curva della Juventus nel prossimo match casalingo contro il Napoli, rimettendo la cognizione del reclamo del club alle Sezioni unite.... ma dobbiamo dare dei segnali perché ilè un bene di tutti. So che a livello di governo e ... Non è più accettabile sentire forme di discriminazione ebeceri di carattere territoriale. La ...

Calcio: cori razzisti a Lukaku, sospesa la squalifica di un turno alla ... Il Tirreno

La Corte ha "rinviato alle Sezioni Unite la cognizione del reclamo" presentato dalla società bianconera contro la sanzione che era stata inflitta per i cori razzisti nei confronti di Romelu Lukaku al ...Roma, 14 apr. – (Adnkronos) – La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha sospeso la squalifica di un turno della curva della Juventus, comminata per i cori razzisti rivolti all’attaccante dell’Inte ...