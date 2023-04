(Di venerdì 14 aprile 2023) A secco l'attaccante azzurro, Armoa decide la sfida con il Sarmento Junin BUENOS AIRES () -deldi Mateo, che in un match valido per l'11esima giornata della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... linformatore11 : L'Edicola dello Sport #sport #sports #football #calcio #argentina #boca #bocajuniors #riverplate #tennis #basket… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Argentina. Vittoria casalinga del Tigre di Retegui - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'ARGENTINA - Chelsea, Enzo Fernandez ha rinnovato - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALL'ARGENTINA - Chelsea, Enzo Fernandez ha rinnovato - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'ARGENTINA - Chelsea, Enzo Fernandez ha rinnovato -

A secco l'attaccante azzurro, Armoa decide la sfida con il Sarmento Junin BUENOS AIRES () - Vittoria casalinga del Tigre di Mateo Retegui, che in un match valido per l'11esima giornata della Liga Profesional, il massimo campionato argentino, batte per 1 - 0 il Sarmento Junin. A ......2023in TV oggi, venerdì 14 aprile 2023 Programma delle partite del 14 aprile 2023 ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE Al Batin - Al - Hilal 21:00 Al - Ettifaq - Al Feiha 21:00...Finisce 4 - 1, con la quattordicesima rete in stagione di Cabral (la numero 6 in Europa), il sigillo di un Nico Gonzalez in versione "", il gol di Bonaventura e il colpo da biliardo di Ikoné ...

Calcio: Argentina. Vittoria casalinga del Tigre di Retegui Tiscali

A secco l'attaccante azzurro, Armoa decide la sfida con il Sarmento Junin BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) - Vittoria casalinga del Tigre ...Uno spot per il calcio e che a proporlo siano state due nostre squadre ... Mancini deve qualificarsi per l’Europeo e questo argentino ha buone qualità».