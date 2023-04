Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaPuglia : Calcio a 5: schiaffo a un arbitro, Daspo di un anno a tifoso. In una gara di serie B giocata a Potenza il 7 gennaio… - SassiLive : SCHIAFFO ALL’ARBITRO DURANTE GARA DI CALCIO A 5 POTENZA-SAMMICHELE DI BARI, DASPO DELLA QUESTURA DI POTENZA PER TIF… - _effe_di_ci : @frankneapolitan @acmilan No ma le grida che fa mi fanno piegare... AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH stringe gli occh… - NCN_it : Diario Sport – Il Milan dà un altro schiaffo al Napoli #MilanNapoli #rassegnastampa #UCL @sport - SeEarn : Diario Sport – Il Milan dà un altro schiaffo al Napoli #MilanNapoli #rassegnastampa #UCL @sport -

Per aver colpito con unoalla nuca uno dei due arbitri della gara dia cinque tra Potenza e Sanmichele Bari (serie B), giocata lo scorso 7 gennaio al PalaPergola del capoluogo lucano, a un tifoso della squadra ...'Palermo è stata straordinaria, eccezionale. Torneremo presto, la città stramerita la Nazionale'. E' la sera del 24 marzo 2022, una delle più amare della storia per ilitaliano: gli azzurri hanno appena perso con la Macedonia del Nord al Barbera e sono fuori dai Mondiali per la seconda volta di fila. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, nonostante la ...ROTTERDAM - Tremenda vendetta. A undici mesi scarsi dalla finale di Tirana, il Feyenoord si toglie la soddisfazione di dare unoa quella Roma che gli aveva alzato sulla testa la prima Conference League della storia. Ma come la storia recente ha dimostrato spesso, la Roma è bravissima a farsi male anche da sola. E di ...

Calcio a 5: schiaffo a un arbitro, Daspo di un anno a tifoso - Puglia Agenzia ANSA

Per aver colpito con uno schiaffo alla nuca uno dei due arbitri della gara di calcio a cinque tra Potenza e Sanmichele Bari (serie B), giocata lo scorso 7 gennaio al PalaPergola del capoluogo lucano, ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...