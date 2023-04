Byd - Dolphin e Seal, assaggio in pista (con prezzi) (Di venerdì 14 aprile 2023) La famiglia Byd si allarga in Europa con l'arrivo della hatch rialzata Dolphin e della berlina sportiva Seal. La prima di classe media, la seconda grande, entrambe alimentate, ovviamente, a batteria. Vanno ad aggiungersi ai modelli Han, Tang e Atto 3, di cui vi avevamo già parlato. La notizia, però, è anche un'altra. E cioè che, nonostante la modesta richiesta di auto elettriche da parte del nostro Paese, il colosso Byd sbarcherà anche in Italia nella seconda metà dell'anno. E lo farà proprio con la Suv media Atto 3, probabilmente in concessionaria a giugno, e poi con la Dolphin, che sarà ordinabile dall'estate e in consegna a partire dall'autunno. I prezzi della 3 potrebbero attestarsi sui 40.000-42.000 euro, stando a quanto recitano altri listini continentali, mentre per la Dolphin è stata ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 14 aprile 2023) La famiglia Byd si allarga in Europa con l'arrivo della hatch rialzatae della berlina sportiva. La prima di classe media, la seconda grande, entrambe alimentate, ovviamente, a batteria. Vanno ad aggiungersi ai modelli Han, Tang e Atto 3, di cui vi avevamo già parlato. La notizia, però, è anche un'altra. E cioè che, nonostante la modesta richiesta di auto elettriche da parte del nostro Paese, il colosso Byd sbarcherà anche in Italia nella seconda metà dell'anno. E lo farà proprio con la Suv media Atto 3, probabilmente in concessionaria a giugno, e poi con la, che sarà ordinabile dall'estate e in consegna a partire dall'autunno. Idella 3 potrebbero attestarsi sui 40.000-42.000 euro, stando a quanto recitano altri listini continentali, mentre per laè stata ...

