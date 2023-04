Buone notizie per il Napoli: Osimhen può giocare già col Verona (Di venerdì 14 aprile 2023) . L’idea di Spalletti è quella di concedergli uno spezzone di gara Buone notizie per il Napoli di Luciano Spalletti: Victor Osimhen sta meglio e per domani potrebbe anche essere convocato per la partita contro il Verona. L’idea di Spalletti è quella di concedergli uno spezzone e fare le prove generali in vista della Champions. Già mercoledì l’allenatore azzurro, come ricorda il Corriere dello Sport, aveva anticipato il suo rientro col Milan per la gara di ritorno. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e Seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. Leggi su puntomagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) . L’idea di Spalletti è quella di concedergli uno spezzone di garaper ildi Luciano Spalletti: Victorsta meglio e per domani potrebbe anche essere convocato per la partita contro il. L’idea di Spalletti è quella di concedergli uno spezzone e fare le prove generali in vista della Champions. Già mercoledì l’allenatore azzurro, come ricorda il Corriere dello Sport, aveva anticipato il suo rientro col Milan per la gara di ritorno. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e Seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

