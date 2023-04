Bundesliga, lo Schalke 04 vince lo scontro salvezza contro l’Hertha Berlino: 5-2 nel segno di Bulter (Di venerdì 14 aprile 2023) Lo scontro salvezza in Bundesliga fra Schalke 04 ed Hertha Berlino va alla squadra di Reis che si proietta così prepotentemente nella lotta per non retrocedere. Buio ancora profondo, invece, per Kevin Prince Boateng e compagni che non sono riusciti a rientrare a Berlino con punti. Una partita mai stata in bilico con i padroni di casa che approcciano al meglio la partita portandosi nel giro di 10 minuti sul 2-0 grazie ai gol al terzo minuto di Skarke e al tredicesimo di Bulter. Sul finire del primo tempo sembra arrivare una luce in fondo al tunnel per l’Hertha Berlino con Jovetic che al 48esimo segna e fa pensare ad un secondo tempo vibrante. La ripresa però si apre subito con lo Schalke 04 che inizia ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Loinfra04 ed Herthava alla squadra di Reis che si proietta così prepotentemente nella lotta per non retrocedere. Buio ancora profondo, invece, per Kevin Prince Boateng e compagni che non sono riusciti a rientrare acon punti. Una partita mai stata in bilico con i padroni di casa che approcciano al meglio la partita portandosi nel giro di 10 minuti sul 2-0 grazie ai gol al terzo minuto di Skarke e al tredicesimo di. Sul finire del primo tempo sembra arrivare una luce in fondo al tunnel percon Jovetic che al 48esimo segna e fa pensare ad un secondo tempo vibrante. La ripresa però si apre subito con lo04 che inizia ...

