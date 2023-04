Budapest e Mosca: nuovi accordi sulle forniture energetiche (Di venerdì 14 aprile 2023) L’Ungheria di Orbán ha siglato nuovi accordi con la Russia di Putin in ambito energetico. Nel settore specifico del gas l’accordo raggiunto con Gazprom prevede, secondo le informazioni a disposizione, la possibilità first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 14 aprile 2023) L’Ungheria di Orbán ha siglatocon la Russia di Putin in ambito energetico. Nel settore specifico del gas l’accordo raggiunto con Gazprom prevede, secondo le informazioni a disposizione, la possibilità first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PietroMaghen : RT @ilgiornale: L’#Ungheria di #Orban torna a far parlare di sé. Il ministro degli Esteri di Budapest è volato in #Russia, nonostante le co… - ariolele : RT @ilgiornale: L’#Ungheria di #Orban torna a far parlare di sé. Il ministro degli Esteri di Budapest è volato in #Russia, nonostante le co… - Francescaeffe3 : RT @ilgiornale: L’#Ungheria di #Orban torna a far parlare di sé. Il ministro degli Esteri di Budapest è volato in #Russia, nonostante le co… - giandomenic45 : RT @ilgiornale: L’#Ungheria di #Orban torna a far parlare di sé. Il ministro degli Esteri di Budapest è volato in #Russia, nonostante le co… - sandrobargagna : Ungheria, accordi energetici con Mosca: Orban rompe il patto atlantico Il ministro degli esteri ungherese fa saper… -