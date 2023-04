Bucciano e Di Lorenzo | un legame indissolubile Ciambriello | “Vorremmo dargli la cittadinanza onoraria”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Un’opportunità che potrebbe rinforzare un rapporto che si è già creato con l’intitolazione del Club Napoli di. Esiste untra il capitano degli azzurri, Di, e il piccolo comune caudino, luogo nel quale ci sono ancora parente del giocatore partenopeo. E allora perchè non pensare d fare qualcosa di ancora più grande? L’idea è venuta nel corso della chiacchierata degli esponenti del club con Radio Kiss Kiss. “Contro il Milan – così è iniziata la conversazione – è stato un leone. Peccato che non è andata come ci aspettavamo ma questa rimonta, col recupero di Osimhen e con i tifosi che si ricompatteranno, è possibile. Sarà una bolgia e come disse Maradona, ‘non deve esserci alcuna bandiera che non sia azzurra’”. Il club Napolipuò ...