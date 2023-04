Brunetta | “Bene che il Governo continui nel solco della mia riforma”

(Di venerdì 14 aprile 2023) PADOVA – L’ex ministropubblica amministrazione, Renato, ha partecipato ieri, nell’Aula Magna dell’Università di Padova, all’incontro “La Pubblica amministrazioneta” per parlare “di una PA dotata delle giuste competenze, digitalizzata, dotata di piani formativi per accompagnare i dipendenti pubblici durante l’intero ciclo di vita professionale, basata sul merito, organizzata secondo procedure trasparenti e tracciabili, attenta ai bisogni degli utenti, capace di aumentare il livello di soddisfazione di cittadini e imprese”. Nella sua lectio,ha raccontato “il lavoro intenso di 20 mesi diDraghi per mettere a terra l’alfabetonuova PA (A come Accesso, B come Buona amministrazione, C come Capitale umano)”. Poi l’ex ministro ha scritto sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... THENUN38722481 : @EsercitoCrucian Quindi secondo il tuo ragionamento del cazzo, posso abbattere l'infermiere che mi ha inocularti la… - Miti_Vigliero : @MauroV1968 @FranceskoNew eh...ricordo bene. Fu un caos mica da ridere - ludicrousdefect : @dariodangelo91 se esce la carfagna e seguono gelmini e brunetta, con marattin candidato, sarebbe il migliore dei m… - tatancawar : RT @NicolaIndelica6: E li la Meloni guardate bene… forse non si vede perché è poco più alta di Brunetta ????? - Ernesto23710724 : @dottorbarbieri @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ricordiamo al Presidente Meloni che i pensionati non vanno bene nea… -

Quello che è accaduto è un'ingiustizia grave ed èche venga alla luce. Mi sento messa in croce'... Il procedimento è stato un atto dovuto, in conformità alla Leggedel 2009. Infatti chi ...... dall'altra lo scetticiso dei generali come Ignazio La Russa, Renatoe soprattutto l'... Italia Le condizioni di Berlusconi migliorano, e Forza Italia fa finta che vada tuttoStefano ...... come Ma con un decreto in corso di conversione alla Camera di ben 90 pagine , capito, , con ... 544 funzionari e 366 esperti, oltre ai famosi 1000 NAVIGATORS del Ministro, per gli enti ...

Brunetta: “Bene che il Governo continui nel solco della mia riforma” L'Opinionista

La terra degli orsi bruni, Kamchatka. È una penisola dell’estremo oriente ... E con onestà intellettuale rilevo che la Provincia di Trento in tutti questi anni ha lavorato bene. La ripopolazione ...Firicano spera di recuperare in extremis centrocampista e attaccante: out solo Poli. Avversari senza tre pedine.