Brindisi | incidente sul lavoro | morto 52enne Schiacciato da una ruspa

(Di venerdì 14 aprile 2023) Un uomo di 52 anni, di origine casertana, èstamattina in unsul. È accaduto nella zona del raccordo ferroviario: per cause da dettagliare, nel cantiere, il lavoratore alle dipendenze di una ditta è statoda una. È deceduto sul colpo. L'articolosul da una proviene da Noi Notizie..

Un uomo di 52 anni, originario di Marcianise (Caserta), è morto in un incidente sul lavoro a Brindisi, nello stabilimento industriale "Ipem" che si occupa di stoccaggio e commercializzazione di gas. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio, alle dipendenze di una ditta, è stato schiacciato da una ruspa.

Un operaio, originario di Marcianise, è morto schiacciato da una ruspa a Brindisi. L'uomo di 52 anni è morto in un incidente sul lavoro nello stabilimento industriale Ipem, che si occupa dello stoccaggio e della commercializzazione di gas.