Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Brescianini: “Voglio tornare al @acmilan. Kakà è uno dei miei idoli” #SempreMilan #ACMilan #Milan #Brescianini… - MilanWorldForum : Brescianini sul Milan e sul futuro Le dichiarazioni -) - MilanWorldForum : Brescianini sul Milan e sul futuro Le dichiarazioni -) - FootballCosenza : Riassunto intervista #Brescianini: - Felice a #Cosenza, ma voglio diventare un calciatore del #Milan - dobbiamo me… -

Marco, giocatore del Milan e in prestito al Cosenza, ha parlato a Tuttosport del futuro e della stagione Marco, giocatore del Milan e in prestito al Cosenza, ha parlato a Tuttosport del futuro e della stagione. Le sue dichiarazioni: "Ora penso al Cosenza, ma ho l'ambizione di arrivare in Serie A e ...COSENZA (4 - 4 - 2): Micai; Rispoli, Vaisanen, Meroni, Martino; Marras,, Voca, Florenzi;... Quello che nonvedere - spiega Viali - è che in campo il Cosenza possa dare qualcosa per ...rivedere la squadra di Bari e del primo tempo di Como. Quando toccherà a noi mettere in ... A centrocampo si dovrebbe optare per il duo- Voca. Batteria di trequartisti probabilmente ...

Brescianini: “Voglio tornare al Milan. Kakà è uno dei miei idoli” Pianeta Milan

Marco Brescianini, giocatore del Milan e in prestito al Cosenza, ha parlato a Tuttosport del futuro e della stagione Marco Brescianini, giocatore del Milan e in prestito al Cosenza, ha parlato a Tutto ...