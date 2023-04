Bravo De Laurentiis | nel tendere la mano ai tifosi ha dimostrato buon senso Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ladello Sport, con Alessandro Vocalelli, fa i complimenti al presidente del Napoli, Aurelio De, per ilnelunaagli ultras in un momento tanto importante per la squadra. In una telefonata con il tiktoker Ernesto Colella, Deha manifestato l’intenzione di «seppellire l’ascia di guerra» con i gruppi organizzati, perché è arrivato il momento che «icapiscano che devono venire allo stadio a fare il tifo». Non solo, nella stessa telefonata, Deha detto a Colella: «Oggi sarò al Ministero degli Interni e vediamo se riusciamo a trovare una soluzione». E da quello che ieri pomeriggio ha reso noto l’Ansa, si pensa ad un incontro in Prefettura ...