BPER Banca | a Bergamo otto borse di studio a giovani meritevoli

'L'export è un settore trainante per il sistema Paese Italia e, assieme all'internazionalizzazione, è un asset su cuipunta in maniera strategica e fondamentale". Così Stefano Bellucci, responsabile servizio global transaction banking, a margine dell'evento Premio Export Italia organizzato da ...... presidente Uniexportmanager, a margine della consegna del Premio Export Italia di Uniexportmanager, associazione dei professionisti dell'internazionalizzazione, di cuiè main partner, ...Il premio - che vedein prima fila come Main Partner del Premio anche per il suo storico impegno a sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese clienti - è stato assegnato ...

Bellucci (Bper): 'Export settore trainante per sistema Italia' Tiscali Notizie

Gianni Franco Papa, già a lungo dg di Unicredit, oggi fra l'altro consigliere di Bper e presidente della controllata Banca Cesare ...Quindici eventi, duecento candidati e quaranta storie di successo. Alla fine i tredici finalisti, votati on line, sono saliti sul palco. "Valutata la capacità della singola storia di stimolare l’emula ...