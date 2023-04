Botta impressionante | 3mila euro sul mutuo | chi verrà spennato

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 aprile 2023) Mai così alti da agosto 2012. Sulla scia dei ripetuti rialzi varati dalla Banca centralepea, che ha portato il costo del denaro al 3,5%, i tassi sui mutui continuano a salire, toccando i livelli raggiunti ai tempi del governo Monti. A febbraio, stando ai dati raccolti da Bankitalia, il Taeg, che comprende anche le spese accessorie, si è attestato al 4,12%, in aumento rispetto al 3,95% di gennaio. Si tratta di una crescita che ormai si protrae ininterrotta da novembre del 2021 e che ha registrato una brusca accelerazione a partire da luglio dell'anno scorso in seguito all'improvvida stretta monetaria decisa dalla Bce, che non a caso è stata criticata da più parti. Comprare casa, insomma, sta diventando sempre più costoso. Ovviamente, i rincari riguardano solo chi ha una tasso variabile o chi decide di stipularne uno nuovo, mentre è al riparo ...