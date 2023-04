Borussia Dortmund, ag. Reus: 'Colloqui positivi, ma per ora niente accordo' (Di venerdì 14 aprile 2023) Dirk Hebel, agente di Marco Reus, ha fatto il punto sul capitano del Borussia Dortmund, in scadenza di contratto il 30 giugno. Nei giorni scorsi... Leggi su calciomercato (Di venerdì 14 aprile 2023) Dirk Hebel, agente di Marco, ha fatto il punto sul capitano del, in scadenza di contratto il 30 giugno. Nei giorni scorsi...

Il Manchester City è pronto a fare follie per ingaggiare Bellingham Secondo quanto riportato da il Telegraph , il profilo di Jude Bellingham sarà tra i più discussi per la prossima sessione di calciomercato estiva. Per il giovane centrocampista del Borussia Dortmund, infatti, il Manchester City sarebbe pronto a fare follie e a raggiungere la clamorosa cifra di 110 milioni di euro. Un totale impressionante per un centrocampista, certamente ... Stoccarda - Borussia Dortmund, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici Stoccarda - Borussia Dortmund è una partita della ventottesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, formazioni, pronostici. Gli obiettivi sono diversi ma la fame di punti è la stessa. Lo ... Bayern Monaco - Hoffenheim, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici Ora non resta che concentrare i propri sforzi sulla Bundesliga , dove la lotta per il titolo è più aperta che mai nonostante il recente successo nello scontro diretto con il Borussia Dortmund. I ... Secondo quanto riportato da il Telegraph , il profilo di Jude Bellingham sarà tra i più discussi per la prossima sessione di calciomercato estiva. Per il giovane centrocampista del, infatti, il Manchester City sarebbe pronto a fare follie e a raggiungere la clamorosa cifra di 110 milioni di euro. Un totale impressionante per un centrocampista, certamente ...Stoccarda -è una partita della ventottesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, formazioni, pronostici. Gli obiettivi sono diversi ma la fame di punti è la stessa. Lo ...Ora non resta che concentrare i propri sforzi sulla Bundesliga , dove la lotta per il titolo è più aperta che mai nonostante il recente successo nello scontro diretto con il. I ... Borussia Dortmund, rebus sul rinnovo di Reus. L'agente: "Ancora nessun accordo" TUTTO mercato WEB Stoccarda-Borussia Dortmund, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici Stoccarda-Borussia Dortmund è una partita della ventottesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, formazioni, pronostici. Apre Schalke-Hertha, sfida per restare in Bundesliga Per il titolo volata Bayern Monaco-Borussia Dortmund. Il quadro della 28/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE) (ANSA) ... Stoccarda-Borussia Dortmund è una partita della ventottesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, formazioni, pronostici.Per il titolo volata Bayern Monaco-Borussia Dortmund. Il quadro della 28/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE) (ANSA) ...