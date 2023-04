Borsa: Milano positiva, in luce Bper e le banche (Di venerdì 14 aprile 2023) Piazza Affari chiude la settimana bene intonata (+0,89%), in linea con le altre Borse europee che non si fanno frenare dalla cautela di Wall Street dove gli investitori investitori valutano quale ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Piazza Affari chiude la settimana bene intonata (+0,89%), in linea con le altre Borse europee che non si fanno frenare dalla cautela di Wall Street dove gli investitori investitori valutano quale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: Milano positiva, in luce Bper e le banche: Hera e Snam guidano il calo delle utilities. Ancora debole Enel - infoiteconomia : Borsa Milano è la migliore in Europa. In luce Stellantis e Intesa - fisco24_info : Borsa: Milano chiude la seduta in rialzo dello 0,87%: L'indice Ftse Mib a 27.866 punti. - hotelperadulti : L’Hotel Mentana by R Collection Hotels si trova nel centro di Milano, a pochi passi dal Castello Sforzesco. Un 4 st… - fisco24_info : Borsa: l'Europa sale dopo l'avvio di Wall Street e dati Usa: Le banche in luce a Milano (+0,88%) -