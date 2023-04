Borsa: Milano chiude la seduta in rialzo dello 0,87% (Di venerdì 14 aprile 2023) La Borsa di Milano ha chiuso in rialzo l'ultima seduta della settimana. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,87% a 27.866 punti. . 14 aprile 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Ladiha chiuso inl'ultimadella settimana. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,87% a 27.866 punti. . 14 aprile 2023

