Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: l'Europa prosegue in rialzo, Milano guadagna lo 0,5%: A Piazza Affari in luce le banche. L'euro sale sul dol… - ansa_economia : Borsa: l'Europa positiva tra il nodo dei tassi e le trimestrali. Poco mossi i titoli di Stato. L'euro si rafforza s… - fisco24_info : Borsa: l'Europa positiva tra il nodo dei tassi e le trimestrali: Poco mossi i titoli di Stato. L'euro si rafforza s… - andrewsword2 : RT @MilanoFinanza: Borse oggi in diretta | Europa attesa in leggero rialzo. Focus sulle trimestrali Usa - MilanoFinanza News - infoiteconomia : Borsa: Europa verso avvio positivo tra mossa Singapore e attesa trimestrali Usa -

Le Borse europee proseguono in moderato rialzo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono negativi. In attesa degli esiti della stagione delle trimestrali, l'attenzione dei mercati si ...... da multiutility a carattere localistico, quotata in, è diventata un vero player nazionale ' ... Vi guardate intorno anche in" Per ora no. Prima ci occupiamo del nostro Paese e di ..."Mentre un euro digitale si concentrerebbe in primo luogo sul mercato interno dei pagamenti al dettaglio in- prosegue Lagarde - stiamo gia' discutendo a livello internazionale del potenziale ...

Borsa: l'Europa positiva tra il nodo dei tassi e le trimestrali Agenzia ANSA

Le Borse europee proseguono in moderato rialzo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono negativi. (ANSA) ...Titolo in rialzo in Borsa Il 2022 per Ferrari si è chiuso con risultati che hanno superato la guidance, fissando nuovi record in termini di utile (939 milioni di euro), ricavi (5,1 miliardi) e ...