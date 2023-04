Bonus vacanza INPS in scadenza: puoi ancora rientrare (Di venerdì 14 aprile 2023) E’ vicina la scadenza per approfittare delle risorse offerte dall’INPS per andare in vacanza nel 2023 E’ tempo di guardarealle vacanze dopo il ponte pasquale. La Santa Pasqua segna come spesso accade la fase in cui si inizia poi a guardare all’estate e chi può cerca già di programmare le proprie vacanze. Per l’occasione INPS L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 14 aprile 2023) E’ vicina laper approfittare delle risorse offerte dall’per andare innel 2023 E’ tempo di guardarealle vacanze dopo il ponte pasquale. La Santa Pasqua segna come spesso accade la fase in cui si inizia poi a guardare all’estate e chi può cerca già di programmare le proprie vacanze. Per l’occasioneL'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaCe86 : #Bonusvacanze 2023 Inps in scadenza, come funziona e come fare domanda - lariosaurokru : una vita in vacanza - prova pennino amiciani 21 inizio tragico con gi0 m0ntana e c4lma bonus albe che sembrava amy… - ChristianGerde2 : RT @SkyTG24: #Bonus vacanze 2023 Inps in scadenza, come funziona e come fare domanda - SkyTG24 : #Bonus vacanze 2023 Inps in scadenza, come funziona e come fare domanda - ronzidante : @Lawyer68Mauro @Giogio47658624 Questo per dire che il r.d.c. e il super bonus per lo stato, il ritorno economico ne… -