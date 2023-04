Bonus vacanza 2023: scadenza della domanda il 17 aprile (Di venerdì 14 aprile 2023) Anche quest’anno circa 4 mila pensionati, i loro coniugi e i figli disabili conviventi, potranno fare domanda per l’assegnazione del Bonus Estate INPS Insieme Senior. Il Bonus può essere usato nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre. L’ultimo giorno disponibile per fruire della misura è il 1 novembre del 2023. L’agevolazione può essere richiesta da Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di venerdì 14 aprile 2023) Anche quest’anno circa 4 mila pensionati, i loro coniugi e i figli disabili conviventi, potranno fareper l’assegnazione delEstate INPS Insieme Senior. Ilpuò essere usato nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre. L’ultimo giorno disponibile per fruiremisura è il 1 novembre del. L’agevolazione può essere richiesta da Il Blog di Giò.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaCe86 : #Bonusvacanze 2023 Inps in scadenza, come funziona e come fare domanda - lariosaurokru : una vita in vacanza - prova pennino amiciani 21 inizio tragico con gi0 m0ntana e c4lma bonus albe che sembrava amy… - ChristianGerde2 : RT @SkyTG24: #Bonus vacanze 2023 Inps in scadenza, come funziona e come fare domanda - SkyTG24 : #Bonus vacanze 2023 Inps in scadenza, come funziona e come fare domanda - ronzidante : @Lawyer68Mauro @Giogio47658624 Questo per dire che il r.d.c. e il super bonus per lo stato, il ritorno economico ne… -