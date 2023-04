Bonus trasporti | via alle domande dal 17 aprile Studenti e lavoratori pendolari | chi può averlo

(Di venerdì 14 aprile 2023) Da lunedì 17si aprono leper il. Il contributo, che potrà arrivare a un massimo di 60 euro, ha come obiettivo il sostegno a famiglie,e pensionati nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per quelli di trasporto ferroviario nazionale. Tra le condizioni per richiedere il, prima di tutto c’è il reddito: per poter usufruire della misura, infatti, è necessario un reddito complessivo che non superi i 20 mila euro. La seconda condizione è che l’abbonamento, o gli abbonamenti nel caso dei mensili, siano acquistati entro il 31 dicembre del 2023. I fondi disponibili, ovvero messi a disposizione dal governo Meloni per il contributo in questione, ...

