Bonus trasporti: domande dal17 aprile. Come richiederlo (Di venerdì 14 aprile 2023) Torna il Bonus trasporti da 60 euro. Lunedì 17 aprile 2023 alle 8 riaprono le domande per accedere a questo incentivo che è dedicato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro Leggi su firenzepost (Di venerdì 14 aprile 2023) Torna ilda 60 euro. Lunedì 172023 alle 8 riaprono leper accedere a questo incentivo che è dedicato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Dalle ore 8 di lunedì 17 aprile sarà attiva la piattaforma digitale per accedere al bonus trasporti 2023, il benefi… - DanicWasTaken : RT @lucabattanta: @alessia_smile6 Ho come idea che questo sia avvenuto visti i ritardi del bonus trasporti... In teoria sarebbe toccato al… - lucabattanta : @alessia_smile6 Ho come idea che questo sia avvenuto visti i ritardi del bonus trasporti... In teoria sarebbe tocca… - vincenzopompeo : @GiancarloDeRisi Benzina a due €,bollette stratosferiche ,sbarchi fuori controllo (quadruplicati),bonus trasporti d… - sole24ore : Da lunedì domande per il bonus trasporti -