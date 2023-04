Bonus trasporti al via, tutto quello che c’è da sapere in 10 domande e risposte (Di venerdì 14 aprile 2023) Sarà attiva dalle ore 8 di lunedì 17 aprile la piattaforma digitale per accedere al Bonus trasporti 2023, il beneficio fino a 60 euro per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20.000 euro Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 14 aprile 2023) Sarà attiva dalle ore 8 di lunedì 17 aprile la piattaforma digitale per accedere al2023, il beneficio fino a 60 euro per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20.000 euro

Bonus trasporti al via, tutto quello che c'è da sapere in 10 domande e risposte Sarà attiva dalle ore 8 di lunedì 17 aprile la piattaforma digitale per accedere al bonus trasporti 2023, il beneficio fino a 60 euro per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20.000 euro. Come si chiede il bonus per i figli sia minori sia maggiorenni ... Sì, il richiedente deve specificare il Gestore del servizio di trasporto presso il quale acquisterà l'abbonamento annuale o mensale.