Bonus trasporti 2023 al via | domande da lunedì 17 aprile

(Di venerdì 14 aprile 2023) Dalle ore 8 di lunedì 17 aprile sarà attiva la piattaforma digitale per accedere al bonus trasporti 2023, il beneficio per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20mila euro. La domanda potrà essere inviata accedendo al sito dedicato con Spid o Carta di Identità Elettronica (Cie) e permetterà di ricevere un contributo fino a 60 euro valido per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia.

... lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20mila euro Dalle ore 8 di lunedì 17 aprile sarà attiva la piattaforma digitale per accedere al...Dalle ore 8 di lunedì 17 aprile sarà attiva la piattaforma digitale per accedere al2023, il beneficio per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20.000 euro. Una nota del ministero del Lavoro informa che la ...Dalle ore 8 di lunedì 17 aprile sarà attiva la piattaforma digitale per accedere al2023, il beneficio per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20mila euro. La domanda potrà essere inviata accedendo su ...

Il bonus trasporti introdotto con il decreto Aiuti per il 2022 (e poi prorogato per il 2023) ha i suoi effetti anche nella dichiarazione dei redditi di chi ne ha goduto. Parliamo del buono spendibile ...