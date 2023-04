Bonus occhiali | che fine ha fatto | la piattaforma è ancora inattiva

(Di venerdì 14 aprile 2023) A due anni e mezzo dall’introduzione della misura con la legge di Bilancio 2021, e oltre 4 mesi dal decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non èpossibile richiedere il. Larisultae non ci sono novità sul contributo una tantum da 50 euro per l’acquisto dida vista e lenti a contatto.laIlè stato introdotto dalla legge di Bilancio 2021 e ad oggi, dopo due anni e qualche mese, risultaimpossibile richiedere il contributo di 50 euro una tantum. Il Ministero della Salute avrebbe dovuto dare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QdSit : Bonus occhiali in arrivo? Quando e come presentare le domande - De_Sand88 : RT @SkyTG24: #Bonus occhiali, attesa per la piattaforma del ministero. Quando arriva e cosa sappiamo - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Bonus occhiali, attesa per la piattaforma del ministero. Quando arriva e cosa sappiamo - SkyTG24 : #Bonus occhiali, attesa per la piattaforma del ministero. Quando arriva e cosa sappiamo - lore944 : @CeresaRaffaele Parla degli stipendi degli italiani ma non dei politici che sono tra i più alti al mondo. Il loro m… -

... Mbappé trascende le sue fantastiche prestazioni sportive cone contratti pubblicitari. Il ... gioielli, cinture, videogiochi e persino giocattoli o. Tra i nomi più celebri, ci sono il ...Il contributo fino a 50 euro per l'acquisto die lenti a contatto è previsto da tempo, ma il Ministero della Salute non ha ancora dato notizie sulle tempistiche in cui verrà attivato il portale per inoltrare le richieste. Si era parlato ...Per i cittadini e le cittadine che attendono l'attivazione della piattaforma per richiedere il, dal Ministero della Salute ancora non arrivano notizie certe. Dopo più di due anni dall'introduzione dell'agevolazione, non è possibile richiedere il voucher o il rimborso delle spese ...

Bonus occhiali, attesa per la piattaforma del ministero. Quando arriva e cosa sappiamo Sky Tg24

Bonus occhiali, la piattaforma sarebbe dovuta essere pronta a febbraio 2023 ma ad oggi non è ancora possibile richiedere il contributo da 50 euro.Da febbraio 2023 si attende l’attivazione della piattaforma online che consentirà l’acesso al bonus occhiali 2023, tuttavia, ad oggi, il Ministero della Salute non ha ancora diffuso alcuna notizia in ...