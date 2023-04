Bonus occhiali, attesa interminabile: dal Ministero della Salute tutto tace (Di venerdì 14 aprile 2023) Il decreto Bonus occhiali che è stato fatto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2022 . E qui casca l'asino. Infatti, secondo quanto indicato nella legge Questa significava, a ... Leggi su investireoggi (Di venerdì 14 aprile 2023) Il decretoche è stato fatto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2022 . E qui casca l'asino. Infatti, secondo quanto indicato nella legge Questa significava, a ...

