Bonus occhiali 2023, quando arriva: a chi spetta, requisiti e come fare domanda (Di venerdì 14 aprile 2023) È attesa ormai da diversi anni l'attivazione della piattaforma digitale grazie alla quale poter inoltrare la richiesta per accedere al Bonus occhiali 2023. Il portale digitale del ministero della Salute doveva essere pronto, messo a punto, per febbraio ma ancora non è attivo e non ci sono in merito notizie certe sulla data del suo lancio. Dunque, alla luce di ciò, va da sé che attualmente non è possibile richiedere il voucher o il rimborso delle spese sostenute. Bonus occhiali a marzo 2023: cos'è, a chi spetta e come fare domanda I fondi per il Bonus occhiali 2023 L'agevolazione fiscale – introdotta con la legge di Bilancio approvata a dicembre 2020 – prevede ...

