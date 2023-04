Bombe nucleari, piano assurdo per creare un mare nel Sahara! (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid Il Sahara è un deserto che si estende nel continente africano, dall’Oceano atlantico fino al Mar Rosso. Si tratta del deserto più vasto presente sul nostro pianeta, basti pensare che ha una lunghezza di circa 4000 chilometri in un senso e 2000 chilometri nell’altro. Quello che molti non sanno è che il Sahara non è sempre stato un deserto! Circa 10.000 anni fa sul suo territorio erano presenti dune sabbiose alternate a laghi e fiumi. Era quindi un luogo ricco di acqua, pesci e vita. Per questi motivi si è da sempre cercato di elaborare dei piani per creare un nuovo mare interno al Sahara e cercare di riportare l’acqua e la vita nel deserto più grande del mondo. mare nel Sahara, il nuovo piano prevede l’utilizzo di Bombe nucleari Uno dei piani elaborati nel tempo per ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid Il Sahara è un deserto che si estende nel continente africano, dall’Oceano atlantico fino al Mar Rosso. Si tratta del deserto più vasto presente sul nostro pianeta, basti pensare che ha una lunghezza di circa 4000 chilometri in un senso e 2000 chilometri nell’altro. Quello che molti non sanno è che il Sahara non è sempre stato un deserto! Circa 10.000 anni fa sul suo territorio erano presenti dune sabbiose alternate a laghi e fiumi. Era quindi un luogo ricco di acqua, pesci e vita. Per questi motivi si è da sempre cercato di elaborare dei piani perun nuovointerno al Sahara e cercare di riportare l’acqua e la vita nel deserto più grande del mondo.nel Sahara, il nuovoprevede l’utilizzo diUno dei piani elaborati nel tempo per ...

