Bolzano Film Festival Bozen 2023, Festival Green, al via il 18 aprile, Vera è il film d'apertura (Di venerdì 14 aprile 2023) Vera sarà il film d'apertura del Bolzano film Festival Bozen 2023, Festival Green, a Bolzano dal 18 al 23 aprile. Bolzano film Festival Bozen 2023, Festival Green, si inaugura il prossimo 18 aprile. Dal 2018 Bolzano film Festival Bozen è una manifestazione certificata Green EVENT dall'Agenzia provinciale per l'ambiente, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 aprile 2023)sarà ild'del, adal 18 al 23, si inaugura il prossimo 18. Dal 2018è una manifestazione certificataEVENT dall'Agenzia provinciale per l'ambiente, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rafafrela : RT @TgrRaiAltoAdige: Al Bolzano Film Festival sarà presentato il primo film di fiction con le voci italiane realizzate da un centro di dopp… - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: Al Bolzano Film Festival sarà presentato il primo film di fiction con le voci italiane realizzate da un centro di dopp… - TgrRaiAltoAdige : Al Bolzano Film Festival sarà presentato il primo film di fiction con le voci italiane realizzate da un centro di d… - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: Sembra la scena di un film dei Vanzina, e invece è una delle ultime feste in pista prima di riporre gli #sci in cantin… - TgrRaiAltoAdige : Sembra la scena di un film dei Vanzina, e invece è una delle ultime feste in pista prima di riporre gli #sci in can… -