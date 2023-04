Boltiere | la biblioteca diventa Biblio-Comics

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 aprile 2023) LaAnna Frank disi aggiorna e. Diceva Stan Lee, il celebre editore e produttore della Marvel, che “i fumetti sono favole per adulti”. Anche lo staff delladila pensa allo stesso modo e, in un costante e continuo moto di rinnovamento, ha deciso di ampliare la sua offerta con una nuova sezione totalmente dedicata a manga e fumetti. Più di 500 volumi freschi di stampa sono stati recentemente catalogati. La nuova sezione verrà ufficialmente inaugurata sabato 15 aprile 2023 alle 15:30, in un pomeriggio di apertura speciale per tutti gli interessati. Per l’occasione, oltre ad un simbolico taglio del nastro, si terrà anche una sfida a quiz sui manga ...