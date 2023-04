Bologna-Milan in tv: data, orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023 (Di venerdì 14 aprile 2023) Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida Bologna-Milan, valevole per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Sfida fondamentale per entrambe le squadre, a caccia di punti per avvicinarsi ai rispettivi obiettivi. I rossoblu sono reduci da una strepitosa vittoria contro l’Atalanta e sognano l’Europa, mentre i rossoneri vogliono blindare il quarto posto e vanno a caccia di una vittoria su un campo difficile. Match ovviamente caratterizzato dal massiccio turnover del Milan, che guarda già al ritorno dei quarti di Champions contro il Napoli. Secondo i bookmakers, la squadra di Pioli scenderà comunque in campo con i favori del pronostico. La sfida è in programma sabato 15 aprile alle ore 15:00 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida, valevole per la trentesima giornata di. Sfida fondamentale per entrambe le squadre, a caccia di punti per avvicinarsi ai rispettivi obiettivi. I rossoblu sono reduci da una strepitosa vittoria contro l’Atalanta e sognano l’Europa, mentre i rossoneri vogliono blindare il quarto posto e vanno a caccia di una vittoria su un campo difficile. Match ovviamente caratterizzato dal massiccio turnover del, che guarda già al ritorno dei quarti di Champions contro il Napoli. Secondo i bookmakers, la squadra di Pioli scenderà comunque in campo con i favori del pronostico. La sfida è in programma sabato 15 aprile alle ore 15:00 allo stadio Renato Dall’Ara di. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaAnalyst : Competitive goals scored vs Napoli this season: 6 - Milan 5 - ? 4 - ? 3 - Liverpool, Ajax, Cremonese 2 - Verona, B… - DiMarzio : #Milan, confermata la 'rivoluzione' di #Pioli in vista del match contro il #Bologna - DiMarzio : #Milan, in via precauzionale #Kjaer non partirà per #Bologna ?? - Leviack88____ : RT @elliott_il: Milan ci batte in UCL? Non mi lavo. Litigo sul Twitter? Non mi lavo. Pioli mette 10 seconde linee contro Bologna? Non mi la… - elliott_il : Milan ci batte in UCL? Non mi lavo. Litigo sul Twitter? Non mi lavo. Pioli mette 10 seconde linee contro Bologna? N… -