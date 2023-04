Bologna, la probabile formazione per il Milan: Barrow e Sansone dal 1? (Di venerdì 14 aprile 2023) Ecco la probabile formazione del Bologna in vista della gara contro il Milan: Thiago Motta lancia dal 1' Nicola Sansone e Musa Barrow Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 aprile 2023) Ecco ladelin vista della gara contro il: Thiago Motta lancia dal 1' Nicolae Musa

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Milan, confermata la 'rivoluzione' di #Pioli in vista del match contro il #Bologna - DiMarzio : #Milan, in via precauzionale #Kjaer non partirà per #Bologna ?? - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Probabile formazione Bologna: out in 4, Motta si affida a Sansone - PianetaMilan : Bologna, la probabile formazione per il @acmilan: Barrow e Sansone dal 1' #SempreMilan #ACMilan #Milan #Barrow… - ildiavolo_d : RT @DiMarzio: #Milan, in via precauzionale #Kjaer non partirà per #Bologna ?? -