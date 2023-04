Bologna | i convocati per il Milan | la scelta su Arnautovic e Orsolini

(Di venerdì 14 aprile 2023) Thiago Motta, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di Serie A contro ilThiago Motta, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di Serie A contro il. Oute Soriano per i rispettivi problemi fisici. Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Amey, Bonifazi, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten. Attaccanti: Barrow, Sansone, Zirkzee. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Bologna: i convocati di #ThiagoMotta - Milannews24_com : Bologna, i convocati di Thiago Motta verso il Milan: tre assenze - sportface2016 : #Bologna, i convocati di Thiago #Motta per il #Milan: quattro assenze pesanti tra infortuni e squalifiche - Milannews24_com : #Bologna, i convocati di #ThiagoMotta verso il #Milan: tre assenze - 1000Cuori : ?? Bologna-Milan: i convocati di Thiago Motta ?? -

Thiago Motta ha diramato la lista dei 22 giocatoriper la sfida di domani tra il suoe il Milan. Diverse assenze pesanti per il tecnico dei rossoblù, che dovrà fare a meno degli infortunati Arnautovic, Cambiaso e Soriano, più lo ...Commenta per primo L'allenatore delThiago Motta ha diramato la lista deiin vista della sfida di domani contro il Milan, gara valida per la 30esima giornata di Serie A. Ecco l'elenco completo. Portieri - Bardi, ...Il programma di sabato si aprirà alle ore 15 con- Milan. Squalificato tra i rossoblù ...DI SERIE A I giocatori di Serie Aper la 30° giornata CREMONESE Portieri: ...

Convocati Bologna: le scelte di Thiago Motta per il Milan Calciomercato.com

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A contro il Milan Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei ...Sono ventidue i convocati di Thiago Motta in vista del match di domani alle 15.00 contro il Milan di Stefano Pioli. I rossoblù si ...