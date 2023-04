Bologna, i convocati di Thiago Motta per il Milan: quattro assenze pesanti (Di venerdì 14 aprile 2023) Thiago Motta ha diramato la lista dei 22 giocatori convocati per la sfida di domani tra il suo Bologna e il Milan. Diverse assenze pesanti per il tecnico dei rossoblù, che dovrà fare a meno degli infortunati Arnautovic, Cambiaso e Soriano, più lo squalificato Riccardo Orsolini. Questo l’elenco. Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Amey, Bonifazi, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten. Attaccanti: Barrow, Sansone, Zirkzee. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023)ha diramato la lista dei 22 giocatoriper la sfida di domani tra il suoe il. Diverseper il tecnico dei rossoblù, che dovrà fare a meno degli infortunati Arnautovic, Cambiaso e Soriano, più lo squalificato Riccardo Orsolini. Questo l’elenco. Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Amey, Bonifazi, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten. Attaccanti: Barrow, Sansone, Zirkzee. SportFace.

