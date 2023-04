“Bollicine” di Vasco Rossi compie 40 anni: per la prima volta il rock italiano andò in classifica con oltre un milione di copie vendute (Di venerdì 14 aprile 2023) Quarant’anni e non sentirli. Lo storico album di Vasco Rossi “Bollicine” è uscito esattamente il 14 aprile 1983, il sesto album da studio ed anche quello che ha consacrato l’artista definitivamente a mito della musica italiana. Sono i numeri a parlare: quell’anno è stato l’album più venduto con oltre un milione di copie. Insomma per la prima volta il rock italiano irrompeva definitivamente e chiaramente nelle classifiche, in un periodo storico in cui a farla da padrone era soprattutto la musica leggera. “Bollicine” è un disco importante soprattutto per i contenuti: otto brani che puntavano a scardinare (riuscendoci) il linguaggio degli anni 80. C’è il riferimento alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Quarant’e non sentirli. Lo storico album di” è uscito esattamente il 14 aprile 1983, il sesto album da studio ed anche quello che ha consacrato l’artista definitivamente a mito della musica italiana. Sono i numeri a parlare: quell’anno è stato l’album più venduto conundi. Insomma per lailirrompeva definitivamente e chiaramente nelle classifiche, in un periodo storico in cui a farla da padrone era soprattutto la musica leggera. “” è un disco importante soprattutto per i contenuti: otto brani che puntavano a scardinare (riuscendoci) il linguaggio degli80. C’è il riferimento alle ...

