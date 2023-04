Bollette | tregua dei prezzi finita L' energia crescerà del 25%

(Di venerdì 14 aprile 2023) Laper quanto riguarda i costi dell'sembra già essere. Chi si era illuso per l'abbassamento delledi luce e gas sarà costretto a tornare con i piedi per terra. Per l'elettricità, famiglie e piccole imprese - si legge sul Messaggero - potrebbero spendere il 10% in più nel terzo trimestre, mentre i rincari saliranno del 25% nel periodo che va da ottobre a dicembre, in pieno inverno. Stessa dinamica, ma più contenuta, per il gas naturale: le tariffe sono previste al rialzo "per il terzo e quarto trimestre, rispettivamente del 5% e del 15% rispetto alle quotazioni del secondo trimestre". L'allarme arriva dal presidente dell'Arera, Stefano Besseghini, intervenuto ieri alla Camera presso le Commissioni Finanze e Affari Sociali per fare il punto sul decretoe i nuovi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cavicchioli : Bollette, la tregua è già finita. Besseghini: 'L'energia crescerà del 25%' - - CitraroFrancitr : Decreto Bollette, tregua fiscale: il calendario delle proroghe - Fisco 7 - Libero_official : Con il decreto bollette, privati e imprese possono regolarizzare i conti con l'amministrazione fino all'autunno. E… - NewsletterLeggo : La tregua fiscale dopo il Decreto Bollette: iscriviti al webinar! In diretta il 14/04/2023?… - 1395Hui : RT @francang1950: ll governo parla di un allineamento alla tregua fiscale, ma nel decreto Bollette allarga lo scudo su tre reati tributari… -

, cambia ancora tutto: doccia gelata dall'Arera Laper quanto riguarda i costi dell'energia sembra già essere finita. Chi si era illuso per l'abbassamento delledi luce e gas ...Non è finita l'emergenza. Dopo ladegli ultimi mesi, i prezzi di luce e gas torneranno a salire. Per l' elettricità , famiglie e piccole imprese saranno destinate a spendere il 10 per cento in piu nel terzo ...Estratto dell'articolo di Luca Pagni per www.repubblica.it rincaro energia e aumento delle7 Laè già finita. Dopo il calo degli ultimi mesi, leenergetiche torneranno a salire. Per l'elettricità, famiglie e piccole ...

Bollette, la tregua è già finita. Besseghini: L'energia crescerà del 25% Affaritaliani.it

Il capo di Arera lancia l'allarme: "In autunno ci sarà una nuova impennata delle tariffe, andrà meglio per il gas e peggio per la luce" ...Punto e a capo. Dopo una breve tregua, torna l’emergenza bollette. Con una nuova raffica di aumenti per le famiglie e le imprese. [Missing Caption] La luce Il gas Gli aumenti per le famiglie Il bonus ...