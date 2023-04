Bollette luce e gas, gli sconti proseguono in primavera (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid In questa primavera una buona notizia per gli italiani riguarda le Bollette per la luce e per il gas. In seguito ad una lunghissima stagione di rincari sui costi, figlia della situazione geopolitica tra Russia ed Ucraina e figlia dell’aumento dei prezzi per le materie prime, i prezzi a dettaglio per le forniture energetiche sono in perenne calo. Bollette, finalmente la riduzione sui costi di gas e luce Le migliori notizie per gli italiani arrivano sul fronte dell’energia elettrica. In confronto a quelli che erano i costi al dettaglio sul mercato libero dello scorso anno, in questo mese di aprile gli italiani che hanno un contratto con pagamento in base al PUN si troveranno a pagare il 55% in meno per l’energia elettrica. Lo stesso discorso riguarda anche il gas. A differenza dello scorso ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid In questauna buona notizia per gli italiani riguarda leper lae per il gas. In seguito ad una lunghissima stagione di rincari sui costi, figlia della situazione geopolitica tra Russia ed Ucraina e figlia dell’aumento dei prezzi per le materie prime, i prezzi a dettaglio per le forniture energetiche sono in perenne calo., finalmente la riduzione sui costi di gas eLe migliori notizie per gli italiani arrivano sul fronte dell’energia elettrica. In confronto a quelli che erano i costi al dettaglio sul mercato libero dello scorso anno, in questo mese di aprile gli italiani che hanno un contratto con pagamento in base al PUN si troveranno a pagare il 55% in meno per l’energia elettrica. Lo stesso discorso riguarda anche il gas. A differenza dello scorso ...

