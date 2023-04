Bollette | le previsioni Arera allarmano consumatori | governo intervenga

(Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo un periodo di raffreddamento dei prezzi dell’energia, il presidente di, Stefano Besseghini, in audizione davanti alle commissioni riunite Finanze e Affari sociali alla Camera, ha segnalato che nei prossimi mesi i costi in bolletta di gas ed elettricità torneranno a salire. Per il 2023 ci sarà un “leggero trend rialzista” nell’andamento dei prezzi dell’energia elettrica, ha spiegato Besseghini, con un “andamento stabile e aumenti di circa il 10% nel terzo trimestre e del 25% nel quarto trimestre” rispetto alle quotazioni del secondo trimestre (qui puoi vedere di quanto erano scese le quotazioni). Le preoccupazioni sul gas Le quotazioni dei mercati all’ingrosso del gas naturale, ha proseguito il presidente di, “per i prossimi mesi hanno recentemente nuovamente mostrato volatilità crescente e quotazioni per il terzo e quarto trimestre in ...

Bollette, allarme sui prezzi: rincari in vista per gas e luce RaiNews

La previsione è stata spiegata da Stefano Besseghini, presidente dell’Arera, che è stato ascoltato in audizione nella giornata del 13 aprile nelle Commissioni Finanze e Affari Sociali del Parlamento ...Il prezzo del gas naturale ha nuovamente mostrato volatilità per il terzo e quarto trimestre in rialzo (di più del 5% e del 15% rispetto alle quotazioni per il secondo trimestre). Lo ha riferito il pr ...