Bollette | i prezzi continuano a crescere minacciosamente

TecnoAndroid Il 2022 è stato un anno caratterizzato da Bollette salate per molti cittadini e partiti politici, con aumenti significativi nelle tariffe, in particolare dalla primavera. Questo ha avuto un impatto concreto, mediatico e informativo, e anche all'inizio del 2023, il timore degli aumenti persiste. La domanda sorge: continueranno ad esserci aumenti? Bollette: ci saranno nuovi piani per ridurre i costi? Nell'ultima parte dello scorso anno, gli incrementi sono diminuiti grazie agli interventi statali come il Bonus Bollette, che ha mitigato i costi per le famiglie con un ISEE inferiore a una certa soglia. La media attuale è leggermente superiore a 1.200 euro per nucleo familiare, un valore più alto rispetto a pochi anni fa, ma in calo rispetto al 2022, quando ha superato una media di 1.800 euro all'anno.

