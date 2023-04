(Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Torna un impressionante aumento per ledi luce e gas per gli italiani e ildimostra la fragilità delle sue promesse e la debolezza delle misure prese. Nel cosiddetto decretovediamo solo scelte inefficaci che metteranno in difficoltà famiglie e imprese. Ancora una volta quando si tratta di sostenere i più deboli difronte alle crisi, ilsi gira dall'altra parte”. Così Marcodella segreteria nazionale del Pd e capogruppo in commissione Affari sociali alla Camera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : DL bollette: Furfaro (Pd) contro pesanti aumenti governo inefficace - -

...di assistenza sanitaria per le persone senza dimoraa prima firma del dem Marco. Si ... Oltre al DL, si lavorerà anche sul pdl per l'istituzione di una Commissione parlamentare ......di quello che viene definito un "nuovo condono fiscale" all'interno dell'ultimo Dl. Su ... si parla della necessità che vi sia un vicesegretario della minoranza a fianco di Marcoche ...Per il decreto, nonostante l'importanza dell'intervento che prevede anche misure sul ... Fra i fedeli di Schlein, sono dati per certi in squadra i parlamentari Marco, che potrebbe ...

Bollette: Furfaro, 'governo inefficace contro pesanti aumenti' Il Dubbio

Nel cosiddetto decreto bollette vediamo solo scelte inefficaci che metteranno ... il governo si gira dall’altra parte”. Così Marco Furfaro della segreteria nazionale del Pd e capogruppo in commissione ...